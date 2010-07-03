Умер бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов

На 44-м году жизни скончался бывший полузащитник футбольного клуба "Зенит" и сборной Нидерландов Фернандо Риксен, передает ТАСС.

Отмечается, что последние несколько лет спортсмен боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Он умер в Шотландии, где проходил лечение и реабилитацию.

Диагноз Риксену поставили в 2013 году. Современная медицина пока не нашла способов справиться с этой болезнью. В среднем продолжительность жизни после обнаружения заболевания колеблется от трех до пяти лет. Вместе с тем физик-теоретик Стивен Хокинг жил с боковым амиотрофическим склерозом 55 лет, его не стало в марте 2018 года.

За свою карьеру Риксен поиграл за голландские клубы "Фортуна" и "АЗ", а также за шотландский "Рейнджерс" и "Зенит". В составе питерского клуба голландец выиграл чемпионат (2007) и Суперкубок (2008) России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. За национальную сборную Нидерландов Риксен сыграл 12 матчей.