Церемония прощания с Владимиром Меньшовым. Прямой эфир

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В Большом зале Центрального дома кинематографистов прошла церемония прощания с режиссером и народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым. Проститься пришли близкие люди, друзья, коллеги и ученики. В этот же день режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.
Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса. Ему бы 81 год.
Киновед Кирилл Разлогов, комментируя СМИ смерть Меньшова, назвал артиста великой фигурой в российской культуре, которая не уйдет из памяти зрителей и истории.
Осенью на экраны выйдет кинокомедия Владимира Щеголькова "Иван", в которой одну из главных ролей исполнил Владимир Меньшов.
Режиссер Владимир Щегольков признался, что был очень рад возможности работать вместе с Меньшовым не только на съемочной площадке "Ивана", но и при создании своего первого сериала "Москва. Центральный округ". Щегольков отметил, что Меньшов был очень харизматичным и богатым душой человеком.
Слова соболезнования родным и близким выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Мэр также добавил, что Меньшов был большим мастером, он умел создавать глубокие фильмы, которые быстро завоевывали любовь зрителей и становились народными.
В качестве актера Владимир Меньшов удостоился признания в 1972 году, исполнив главную роль в фильме "Человек на своем месте". Всего за творческую карьеру артист исполнил около 120 ролей.
Огромной режиссерской удачей для Меньшова стала картина "Москва слезам не верит", отснятая в 1979 году. Фильм получил признание не только на родине, но и за рубежом. Кинолента была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм" в 1981 году.
Зрителям также хорошо запомнились "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и другие кинокартины режиссера.
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