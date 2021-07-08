Церемония прощания с Владимиром Меньшовым. Прямой эфир

В Большом зале Центрального дома кинематографистов прошла церемония прощания с режиссером и народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым. Проститься пришли близкие люди, друзья, коллеги и ученики. В этот же день режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса. Ему бы 81 год.

Киновед Кирилл Разлогов, комментируя СМИ смерть Меньшова, назвал артиста великой фигурой в российской культуре, которая не уйдет из памяти зрителей и истории.

Осенью на экраны выйдет кинокомедия Владимира Щеголькова "Иван", в которой одну из главных ролей исполнил Владимир Меньшов.

Режиссер Владимир Щегольков признался, что был очень рад возможности работать вместе с Меньшовым не только на съемочной площадке "Ивана", но и при создании своего первого сериала "Москва. Центральный округ". Щегольков отметил, что Меньшов был очень харизматичным и богатым душой человеком.

Слова соболезнования родным и близким выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Мэр также добавил, что Меньшов был большим мастером, он умел создавать глубокие фильмы, которые быстро завоевывали любовь зрителей и становились народными.

В качестве актера Владимир Меньшов удостоился признания в 1972 году, исполнив главную роль в фильме "Человек на своем месте". Всего за творческую карьеру артист исполнил около 120 ролей.

Огромной режиссерской удачей для Меньшова стала картина "Москва слезам не верит", отснятая в 1979 году. Фильм получил признание не только на родине, но и за рубежом. Кинолента была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм" в 1981 году.

Зрителям также хорошо запомнились "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и другие кинокартины режиссера.