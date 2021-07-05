Стала известна судьба последнего фильма Меньшова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Режиссер фильма "Иван" Владимир Щегольков заявил, что народный артист РСФСР Владимир Меньшов был отснят во всех сценах фильма, выход которого запланирован на осень 2021 года. Согласно информации из открытых источников, эта роль для актера стала последней. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Судьба проекта остается такой же, как и планировалось. Мы собираемся осенью его заканчивать и выходить на экраны. У нас Меньшов – один из главных героев истории, все сцены с ним были отсняты, уже идет монтаж. Мне кажется, это будет значимая работа. Нам ужасно повезло, что он согласился на эту роль. Несмотря на возраст, в нем был задор, который помог ему зайти в наш достаточно хулиганский проект. Дай бог, чтобы у нас вышло хорошее кино. Это будет еще одна встреча с замечательным артистом и замечательной личностью", – поделился Щегольков.

Комедия "Иван" рассказывает историю про бывшего мотогонщика, чемпиона мототрека, который, став запойным алкоголиком, подрабатывает трезвым водителем и пытается наладить свою жизнь.

По словам режиссера, он смог поработать с Меньшовым не только во время съемок "Ивана", но и при создании своего первого сериала в начале 2000-х. Постановщик отметил, что народный артист был не только очень харизматичным и жестким человеком, но и душевно богатым.

"Владимир Меньшов снимался в моем первом сериале – проекте "Москва. Центральный округ". Тогда я был совсем молодым. У него была главная роль, а для меня это был фактически большой профессиональный дебют. Меня все пугали: мол, как я, молодой режиссер, буду снимать обладателя "Оскара"? Но мы с ним прекрасно работали, я чувствовал от него поддержку. Получилось, что я и начал с Владимиром Валентиновичем, и эту новую работу сделал с ним. Для меня это был невероятный праздник, что мы спустя огромное количество лет снова встретились. Я ему очень обрадовался, он мне вроде бы тоже. Для меня это было купание в его таланте", – рассказал режиссер.

Советский и российский режиссер, актер, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавируса. Ему был 81 год. Владимир Меньшов был народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и членом Союза кинематографистов РФ. В 1981 году он получил премию "Оскар" за картину "Москва слезам не верит" как лучший фильм на иностранном языке.

Церемония прощания с Владимиром Меньшовым пройдет 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

