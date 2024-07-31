Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге приостановят прием документов с 1 августа

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Визовые центры Болгарии в Москве и Санкт-Петербурге приостановят прием документов на шенгенские визы с 1 по 12 августа. Об этом сообщается на сайте оператора визовых центров компании VFS Global.

Визовый центр Болгарии в Петербурге приостановит прием заявлений на краткосрочную визу типа "С" с 1 по 9 августа. Выдача документов будет работать в обычном режиме. Прием заявлений возобновится с 12 августа, указано в публикации.

Гражданам, записанным на подачу документов с 1 по 9 августа, рекомендовали связаться с визовым центром по электронной почте или лично. В компании VFS изданию RTN рассказали, что остановка работы в обоих визовых центрах связана с обновлением программного обеспечения для улучшения процесса оформления виз.

Ранее для граждан России и еще нескольких стран визовый сбор при получении шенгенской визы увеличился с 80 до 90 евро. Решение было принято с учетом инфляции в 2020–2023 годах. При этом для детей до 12 лет визовый сбор вырос с 40 до 45 евро.

До этого Еврокомиссия опубликовала статистику, согласно которой РФ в 2023 году пошла в пятерку лидеров по числу поданных заявлений на получение шенгенских виз. Общая доля отказов для россиян составила 10,6%. Чаще всего в шенгенской визе гражданам РФ отказывали Мальта, Эстония, Швеция, Австрия и Германия.