BFMTV: Франция предложила поднять цену билетов в Лувр для гостей не из ЕС

Фото: 123RF/orsor

Цены на билеты в Лувр в Париже могут вырасти с 1 января 2026 года для посетителей из стран, которые не входят в ЕС. Об этом заявила глава Минкультуры Франции Рашида Дати, передает телеканал BFMTV.

"Мы должны быть инновационными, в том числе в плане финансирования <…> Новые тарифы могут начать действовать с 1 января 2026 года", – сказала Дати.

По данным Лувра, в прошлом года из 8,7 миллиона посетителей музея около 77% были иностранцами, в том числе 23% – из США.

В свою очередь, телеканал BFMTV подчеркнул, что повышение стоимости билетов улучшит качество обслуживания посетителей и рабочую среду сотрудников Лувра. Между тем сейчас билет в музей стоит 22 евро (около 2 200 рублей).

Немногим ранее директор Лувра Лоранс Де Кар заявил, что музею нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания. В записке, адресованной министру культуры Франции сказано, что здание имеют сильные разрушения, которые создают угрозу проникновения воды, и колебания температур, способных навредить сохранности выставляемых в музее экспонатов.