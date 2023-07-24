Названа стоимость однодневного тура для школьника в России

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Однодневная коммерческая турпоездка для российского школьника более чем в 50% случаев обойдется родителям не дороже двух тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты совместного исследования комитета по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и аналитиков разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo.

Согласно результатам опроса, 54% компаний – организаторов детских туров предлагают услуги по цене от одной до двух тысяч рублей. Еще 30% фирм предлагают поездки для детей более чем за две тысячи рублей. Поездки до одной тысячи рублей на российском рынке готовы предложить только 16% компаний.

Стоимость двухдневного тура варьируется в пределах от 5,5 до 7,5 тысячи рублей у 47% компаний, 34% респондентов заявили, что продают подобные услуги более чем за 7,5 тысячи рублей.

Порядка 63% компаний назвали причиной, мешающей развитию детского туризма в РФ, недостаточное взаимодействие между органами образования и туроператорами, еще 49% видят проблему в наличии недобросовестных или нелегальных участников рынка.

72% участников рынка считают, что детский туризм следует выделить в отдельную сферу, 54% проголосовали за необходимость сертификации компаний, 42% видят необходимость во включении подобных фирм в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Участие в опросе приняли руководители 200 туристических компаний, предоставляющих услуги более чем в 40 регионах РФ.

Ранее стало известно, что рейтинг самых "опасных" направлений для отдыха с детьми возглавили Таиланд и Турция. Как выяснили эксперты "АльфаСтрахования", именно в этих странах детям российских туристов чаще всего требовалась медицинская помощь. Причиной более половины обращений туристов стали простудные заболевания.



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