Сингапур ввел тестирование туристов из-за распространения вируса оспы обезьян

Фото: depositphotos/alexraths

Минздрав Сингапура ввел тестирование туристов и членов экипажа в двух крупнейших аэропортах страны на фоне распространения вируса оспы обезьян. Об этом стало известно из заявления, размещенного на сайте ведомства.

На данный момент прямых рейсов между Сингапуром и странами со вспышкой этого заболевания нет. С 23 августа страна вводит измерение температуры и проверку зрения в аэропортах Чанги и Селетар для тех, кто приезжает из мест, которые могут быть подвержены риску заражения инфекцией, говорится в тексте.

С начала этого года в Сингапуре зарегистрированы 13 случаев заражения оспой обезьян штамма Clade 2.

Ранее власти Таиланда подтвердили, что первый в стране пациент был заражен новым штаммом Clade 1b вируса оспы обезьян. Он более заразный и опасный для человека, чем Clade 1 и Clade 2. Распространение нового штамма происходит воздушно-капельным путем, сказал гендиректор департамента контроля заболеваний Минздрава Таиланда доктор Тхонгчай Кираттихаттхаякон. Течение болезни проходит без тяжелого состояния.