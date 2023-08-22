В АТОР назвали минимальные цены на отдых в Турции в сентябре

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В начале сентября оформить недельный отдых в трехзвездочном отеле в Турции по системе "все включено" можно будет по цене ниже 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Стартовые цены на пакетные туры с перелетом на неделю на курорты Антальи в начале сентября при выборе отелей "три звезды" с питанием "все включено" колеблются в среднем по рынку от 92,5 до 100 тысяч рублей на двоих", – говорится в сообщении.

При этом уже во второй половине месяца такие туры заметно подорожают – до 108–115 тысяч рублей. Это сопоставимо с ценами на четырехзвездочные отели, которые составят 114–120 тысяч рублей. При этом в начале сентября отдохнуть в последних можно будет за 95–108 тысяч рублей.

Между тем стоимость отдыха в пятизвездочных отелях в первые недели осени начинается в районе 115–143 тысяч рублей и доходит – в зависимости от уровня отеля – до 350 тысяч рублей за неделю.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что в августе не стоит ожидать горящих путевок. По его словам, последний месяц лета – самое дорогое время для путешествий. Он не исключил, что дешевые туры появятся в сентябре, когда упадут спрос и продажи.



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