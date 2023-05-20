МЧС РФ подготовило новый порядок информирования туристами о маршрутах передвижения

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МЧС России внесло изменения в порядок информирования туристами о маршрутах передвижения. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает РИА Новости.

"Информировать МЧС России необходимо о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Это путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам", – указано в сообщении.

Сообщается, что данный документ уже зарегистрирован в Минюсте России и вступил в действие. МЧС можно оповестить через их официальный сайт или сайт территориального органа, заказным письмом или лично.

Кроме того, разрешается уведомлять о маршруте похода и учреждения, которые находятся в ведении МЧС РФ, для этого необходимо личное присутствие в ближайшем к месту маршрута учреждении.

Проект о штрафах за нарушение порядка информирования об опасных турмаршрутах ранее был внесен в Госдуму. Проектом предлагается ввести наказание за нарушение порядка информирования об опасных турмаршрутах в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч для юридических лиц.