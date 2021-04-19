Русские гиды в Турции сообщили об отмене до 90% бронирований на экскурсии и трансферы

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Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Русские гиды в Турции рассказали Москве 24, что из-за приостановки авиасообщения в ближайшие полтора месяца они потеряли до 90% всех заказов на экскурсии и трансферы. Усложняет ситуацию и локдаун из-за коронавируса в стране, во время которого не работают прогулочные яхты, корабли и заведения.
Русский гид в Стамбуле Алейна Клад, работающая в основном с индивидуальными путешественниками, сообщила, что туристы, которые уже внесли предоплату и забронировали трансферы, отели и экскурсии, сейчас снимают бронь.
"Туристы пишут, что вынуждены отменить бронь из-за ситуации с авиасообщением. Мы все понимаем, ничего нам объяснять не надо, мы тоже следим за новостями", – сообщила Алейна.
Она напомнила, что сейчас из-за сложной ситуации с COVID-19 в Турции действует комендантский час с 7 часов вечера до 5 утра и на выходных. В это время яхты и корабли, которыми часто пользовались туристы, не работают. Также в месяц Рамадан закрыты рестораны, хотя в туристических районах, по словам гида, они работают, как и в отелях.
Гиды и фотографы также могут выйти на работу в выходной, но для этого необходимо взять специальное разрешение. "Если есть экскурсия, можно сделать разрешение, чтобы выйти в локдаун на улицу. Но это если есть клиент. А клиентов нет", – рассказала Алейна.
Гид отметила, что на данный момент поток российских туристов нельзя заменить приезжающими из других стран.
"Никаких эмоций нет, потому что прошлый год тоже был ужасный. Но это не вчера началось, поэтому все терпят. Мы сейчас немножко воздух почувствовали, что открыли границы, пошли туристы и начался сезон, – и опять нас закрыли... Мы уже не знаем, расстраиваться или нет", – сообщила Алейна.
По словам гида, многие уже не надеются, что Турцию откроют для россиян через полтора месяца. И пока всем представителям туриндустрии остается только ждать, у каждого на такой случай заготовлена финансовая подушка безопасности.
В свою очередь, русский гид в Эфесе Фарида Алтундаг сообщила Москве 24, что в городе турбизнес пока еще держится на русскоговорящих туристах с Украины, из Белоруссии, Грузии и Азербайджана.
Фарида добавила, что после года пандемии гиды в Турции ждали этого сезона, но пока находятся в непонятной ситуации. "Мы ожидали очень хорошего сезона, но поживем-увидим… Дай бог в ближайшее время это все закончится. Не падаем духом! Хочется, чтобы в скором времени открылись границы", – заключила гид.
Ранее власти Греции заявили, что готовы принять российских туристов, которые планировали отдыхать в Турции. "Мы готовы принимать туристов из России. Сможем сделать это так, чтобы обеспечить их безопасность и чтобы в то же время была обеспечена безопасность и наших граждан", – заявил министр туризма Греции Харис Теохарис.
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