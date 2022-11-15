МТС запустил сервис по бронированию отелей в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

МТС запустил сервис бронирования отелей по России МТС Travel, сообщает пресс-служба компании.

"В перспективе площадка объединит в себе несколько технологических продуктов МТС и партнеров и поможет решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий – от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений", – говорится в сообщении.

В настоящее время на сайте сервиса размещены около 14 тысяч отелей и гостиниц в России, несколько сотен объектов в Турции. Среди представленных вариантов – сети Cosmos Hotel Group, Hilton, Marriott, Radisson, а также мини-отели, гостиницы и гостевые дома. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Кроме того, в ближайшее время появится возможность забронировать отель в мобильном приложении.

Генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников рассказал, что, по данным Big Data, компании в январе – июне 2022 года объем туристического потока в России вырос на 44%. Москвичи чаще всего выезжали в Санкт-Петербург, Краснодар, Калугу, Владимир и Тверь. При этом выросло и количество поездок из Москвы в Чечню, Якутию, Дагестан, на Горный Алтай и Камчатку.

"Мы рассчитываем, что наша платформа повысит удобство путешествий по стране, а также уровень доверия российским сервисам бронирования отелей", – добавил Мельников.

На сайте сервиса представлены предложения с высоким уровнем успешных заселений, однако в случае непредвиденных ситуаций платформа даст эту гарантию.



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