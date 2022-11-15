Жителям РФ рекомендовали при посещении ОАЭ приобрести обратный билет

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Гражданам РФ при посещении Объединенных Арабских Эмиратов рекомендуется приобрести обратный билет, передает РБК со ссылкой на посольство ОАЭ в Москве.

"В соответствии с правилом об освобождении от виз между Россией и ОАЭ для граждан России и граждан ОАЭ желательно иметь при себе обратный билет", – говорится в сообщении.

Ранее издание Profi.Travel написало, что авиакомпания Air Arabia уведомила агентов об изменении условий въезда в ОАЭ. С 7 ноября иностранные граждане, которые едут в страну как туристы, должны иметь подтвержденный обратный билет.

Эксперты туротрасли считают, что данная мера направлена прежде всего на иностранных туристов, которые могут воспользоваться безвизовым режимом, чтобы остаться в ОАЭ на более долгий срок. Это решение никак не отразится на тех, кто действительно едет в эту страну в отпуск, отметил гендиректор ART-TOUR Дмитрий Арутюнов.

Соглашение о взаимной отмене виз Москва и Абу-Даби подписали в 2018 году, оно вступило в силу в 2019-м. Теперь российские туристы могут получить визу бесплатно по прилете в ОАЭ и наоборот.

Ранее эксперт рассказал, что самыми популярными заграничными направлениями на Новый год для российских туристов станут ОАЭ, Египет, Турция. В другие страны в новогодние праздники поедут 15% российских туристов.

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