Венесуэла с 31 декабря отменит ПЦР-тестирование на COVID-19 по прилете

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Венесуэла с 31 декабря отменяет для прибывающих в страну туристов ПЦР-тестирование на COVID-19 по прилете, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом другие правила продолжат действовать. Так, туристы, прошедшие вакцинацию, должны предъявить свидетельство, а те, кто прививки не делал, – отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия рейса.

Как отмечают эксперты туристической отрасли, во второй половине января, после новогодних праздников, наступит заметное снижение цен на пакетные туры в Венесуэлу.

С 21 октября Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывающих невакцинированных россиян. Согласно постановлению, иностранцам и лицам без гражданства нужно только заполнить анкету прибывающего в Россию.

Кроме того, работодатели были освобождены от предписаний обеспечить информирование выезжающих работников о необходимости сдать тест на COVID-19 по прибытии и соблюдать самоизоляцию.

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