Зарубежные компании перестали продавать круизные туры россиянам – АТОР

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Крупнейшие круизные компании приостановили продажи и новые бронирования для россиян. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что заявки на круизы от клиентов из России, Белоруссии, а также Донецкой и Луганской народных республик не будут принимать агенты-партнеры Costa Cruises. Указывается, что такое решение было принято на фоне санкций в отношении России со стороны ряда государств.

"Согласно разъяснением от компании, гражданин России сможет отправиться в круиз на их лайнере, если имеет как минимум ВНЖ другой страны, будет использовать для оплаты банковский счет другой страны и забронирует поездку в иностранном турагентстве", – говорится в сообщении.

В АТОР добавили, что продажи круизов также приостановили Carnival Cruise Line и Princess Cruises, однако они не выпустили по этому поводу отдельных уведомлений. Таким же образом поступили Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Cunard Line и Seabourn Cruise Line.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений. По ее словам, решения по новым полетным программам будут приниматься после возвращения всех российских туристов на родину. Она попросила туристов ответственно подходить к планированию поездок за рубеж в связи с постоянно меняющимися обстоятельствами.

