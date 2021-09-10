Несколько стран упростили правила въезда для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
С начала сентября некоторые популярные у российских туристов страны изменили условия для путешественников, сообщает газета "Известия".
На Кубе упростили правила въезда. Вместо повторного ПЦР-теста в аэропорту россиянам делают бесплатный экспресс-тест на антигены в отелях. Результат готов через 10 минут. До этого туристы сдавали ПЦР-тест дважды – при отбытии на Кубу и по прилете туда.
Если этот тест окажется положительным, путешественнику сделают тест по ПЦР-методу. Такая система заработает в аэропорту Кайо-Коко и на курорте Варадеро.
С 15 ноября Куба полностью отменит ПЦР-тесты для россиян. Тесты на антигены тоже больше не пригодятся. Отменят также и требования о вакцинации. Высокий сезон на острове стартует 1 ноября.
Требования смягчила и Турция. Там обновилась информация по возрасту детей, которым надо предъявлять ПЦР-тесты при въезде в Турцию. В частности, власти разрешили въезд без ПЦР-теста детям до 12 лет.
Ранее результаты анализов на коронавирус спрашивали у всех туристов от 6 лет и старше. По новым правилам детям до 12 лет не нужен будет ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или антиген-тест.
Ограничения были ослаблены и для россиян, возвращающихся из Великобритании. Им теперь не надо проходить двухнедельный карантин, достаточно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что восстановление въездного туризма в РФ ожидается не раньше чем во второй половине 2022 года.
Как отметила Ломидзе, в настоящее время в Россию могут въезжать туристы из 40 стран, однако их поток по-прежнему недостаточен. По сравнению с 2019 годом наблюдается падение на 50–70%, поэтому речи о восстановлении въездного туризма пока не идет.
Туроператоры рассказали о низком спросе на путевки в бархатный сезон
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