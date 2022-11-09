В АТА назвали фейком информацию о россиянах, попавших вместо Мадрида в турецкий Мардин

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Информация о россиянах, попавших вместо Мадрида в турецкий Мардин, не соответствует действительности, заявил РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

Он подчеркнул, что это фейк и мэр Мардина просто решил пропиариться, поскольку вспомнил историю, когда в 2018 году туристы из Швейцарии вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий.

Мкртчян отметил, что перепутать два направления было невозможно как минимум из-за того, что для поездки в Испанию нужна виза, на получение которой уйдет месяц. Кроме того, прямых рейсов в эту страну нет, а билеты туда стоят в несколько раз дороже, чем в Турцию.

"И ключевое: Мардин – совершенно не туристическое место, и вряд ли он мог понравиться туристам, которые хотели отправиться в Мадрид", – сказал он.

Ранее газета Yeni Akit сообщила, что в России турагентство по ошибке отправило путешественников в турецкий Мардин вместо Мадрида. При этом сами клиенты поняли, что попали в другое место, по прибытии в аэропорт. Предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай объяснил, что туристы запросили поездку в Мадрид, а агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул.

Президент Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу добавил, что россиянам очень понравился город. Туристы покинули Турцию на следующий день и отправились в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.

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