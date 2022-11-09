Турагентство по ошибке отправило россиян в турецкий Мардин вместо Мадрида – СМИ

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В России турагентство по ошибке отправило путешественников в турецкий Мардин вместо Мадрида. Об этом сообщает газета Yeni Akit.

При этом сами клиенты поняли, что попали в другое место, по прибытии в аэропорт. Предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай объяснил, что туристы запросили поездку в Мадрид, а агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул.

"Когда клиенты прибывают в Мардин, их ожидает неожиданный сюрприз, и они поражены. Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день", – сказал он.

Президент Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу добавил, что россиянам очень понравился город.

Туристы покинули Турцию на следующий день и отправились в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.

Ранее стало известно, что самый дорогой билет, который приобрели на ноябрьские праздники, обошелся клиенту сервиса OneTwoTrip в 157 тысяч рублей. Поездку совершили из Москвы в Дубай и обратно. За 154 тысячи рублей другой пользователь вылетел из Москвы в Сантьяго, а за 152 тысячи был продан билет из Москвы в Берлин и обратно.



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