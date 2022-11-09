12:31Туризм
Турагентство по ошибке отправило россиян в турецкий Мардин вместо Мадрида – СМИ
Фото: depositphotos/-vvetc-
В России турагентство по ошибке отправило путешественников в турецкий Мардин вместо Мадрида. Об этом сообщает газета Yeni Akit.
При этом сами клиенты поняли, что попали в другое место, по прибытии в аэропорт. Предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай объяснил, что туристы запросили поездку в Мадрид, а агентство забронировало билет до Мардина через Стамбул.
"Когда клиенты прибывают в Мардин, их ожидает неожиданный сюрприз, и они поражены. Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день", – сказал он.
Президент Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу добавил, что россиянам очень понравился город.
Туристы покинули Турцию на следующий день и отправились в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.
Ранее стало известно, что самый дорогой билет, который приобрели на ноябрьские праздники, обошелся клиенту сервиса OneTwoTrip в 157 тысяч рублей. Поездку совершили из Москвы в Дубай и обратно. За 154 тысячи рублей другой пользователь вылетел из Москвы в Сантьяго, а за 152 тысячи был продан билет из Москвы в Берлин и обратно.
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