Названы цены самых дорогих билетов на ноябрьские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты, которые клиенты платформы приобрели в ноябрьские праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

Самый дорогой билет на самолет обошелся клиенту сервиса в 157 тысяч рублей – поездку совершили из Москвы в Дубай и обратно. За 154 тысячи рублей другой пользователь вылетел из Москвы в Сантьяго, а за 152 тысячи был продан билет из Москвы в Берлин и обратно.

Среди железнодорожных путешествий самой дорогой оказалась поездка из Москвы в Санкт-Петербург на "Сапсане" – билет на такой рейс стоил 23 700 рублей, причем клиент приобрел четыре проездных документа. Таким образом, общая сумма заказа составила 95 тысяч рублей.

Наиболее высокая цена за железнодорожный билет из Санкт-Петербурга была зафиксирована для рейса в Москву. За проезд в "Сапсане" заказчик заплатил 16 750 рублей.

В 41 600 рублей другому клиенту обошелся заказ билетов из Самары в Москву в мягком вагоне поезда "Жигули". В топ рейтинга также вошла поездка на троих из Москвы в Адлер и обратно – за вагон класса "Люкс" поезда "Премиум" потребовалось отдать более 73 тысяч рублей.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по созданию для туристов единого билета на различные виды транспорта по маршруту следования. Кроме того, глава государства потребовал проработать возможность организованной перевозки туристов между объектами в случае дальних путешествий.

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