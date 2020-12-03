Таиланд хочет отказаться от массового туризма

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Правительство Таиланда хочет временно отказаться от массового туризма и увеличить средние расходы на душу населения, чтобы восстановить туристическую отрасль после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Как объяснил глава Управления по туризму Ютасак Супасорн, королевству нужно обновить свою туристическую отрасль после пандемии, а также увеличить средние расходы на душу населения на 30%.

"Когда отрасль снова встанет на ноги, Таиланд должен быть привлекательным местом, это означает, что мы обеспечим безопасность и гигиену", – сказал он.

Таким образом, власти рассчитывают принять в будущем году около восьми миллионов туристов.

Согласно ожиданиям министерства финансов, туристической индустрии, на которую приходится 12% ВВП Таиланда, потребуется не менее четырех лет, чтобы восстановиться до уровня, предшествующего пандемии.

Накануне стало известно, что Таиланд останется закрыт для иностранных туристов до второго квартала 2021 года. Министр спорта и туризма страны Пипат Ратчакитпракарн сообщил, что Таиланд будет сохранять ограничения против COVID-19, несмотря на призывы ассоциаций отелей и туристических агентств их отменить для гостей королевства.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда открыли въезд обладателям визы типа TR, имеющим на счете в банке не менее 1,3 миллиона рублей. Виза выдается на 60 дней, ее обладателями могут стать жители любой страны. Позднее власти королевства заявили, что Таиланд будет закрыт для туристов минимум до апреля.