Власти Таиланда сообщили, когда страна откроется для туристов

16:36
Фото: ТАСС/Hristo Rusev/Zuma
Таиланд останется закрыт для для иностранных туристов до второго квартала 2021 года, заявил министр спорта и туризма страны Пипат Ратчакитпракана. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, Таиланд будет сохранять ограничения против COVID-19, несмотря на призывы ассоциаций отелей и туристических агентств их отменить для гостей королевства. Он отметил, что власти Китая также советуют быть предельно осторожными в ослаблении карантинных мер до лета 2021 года.
"Необходимо соблюдать осторожность в отношении любого массового ослабления ограничений", – заявил Ратчакитпракана.
Он также подчеркнул, что в настоящий момент недопустимо и удовлетворение требований местных туроператоров по организации "туристических коридоров" с некоторыми провинциями Китая, Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Тайванем.
"На данном этапе это невозможно. Страна будет и дальше открыта только для бизнесменов, медиков и дипломатов. Многие государства охвачены пандемией, поэтому двухнедельный карантин отменить никак нельзя", – сказал министр.
Ранее сообщалось, что власти Таиланда открыли въезд обладателям визы типа TR, имеющим на счете в банке не менее 1,3 миллиона рублей. Виза выдается на 60 дней, ее обладателями могут стать жители любой страны.
Позднее власти королевства заявили, что Таиланд будет закрыт для туристов минимум до апреля.
Таиланд закрыли для туристов до апреля
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