Эксперт по безопасности рассказал, как правильно подобрать палатку

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При выборе палатки нужно в первую очередь учитывать ее размер, материал и условия, в которых вы будете отдыхать, рассказал Москве 24 эксперт по выживанию Михаил Макеев.

"Хорошая экипировка стоит хороших денег. Она прослужит гораздо дольше. Здесь работает поговорка: "Скупой платит дважды, глупый – трижды". Если человек не так часто выбирается на природу, буквально несколько раз за лето, то эту палатку можно затем еще и детям передать", – объяснил Макеев.

При этом туристы-любители вполне могут приобрести подходящий вариант, потратив до 10 тысяч рублей. Цена в данном случае зависит от того, на какое количество мест палатка рассчитана, уточнил эксперт. "Более профессиональные туристические стоят от 20 до 60 тысяч. Возможно, сейчас даже дороже", – добавил он.

При планировании одиночного похода лучше выбрать двухместную палатку, а если в путешествие идут два человека – то трехместную и так далее. "Здесь все связано с комфортностью размещения. Как правило, люди путешествуют с рюкзаком, и если одному человеку брать одноместную палатку, с вещами ему там будет тесновато. Вдвоем в двухместной с двумя рюкзаками станет тесно уже точно. Понятно, что есть "легкоходы", которые на этом же рюкзаке спят и идут дальше. Но если мы говорим о более комфортном туризме, то лучше брать палатку на одно место больше", – советует Макеев.

На выбор также должны влиять условия, в которых турист собирается отдыхать. В противном случае палатку может, например, просто снести ветром.





Михаил Макеев эксперт по выживанию Палатка для гор и для леса – две совершенно разные вещи. К примеру, есть штормовые, более сферической формы. Это нужно, чтобы при сильных порывах ветра их просто не переворачивало, когда там никого нет. Такое бывает, что человек вышел, погода резко испортилась, а палатку унесло.

Чтобы таких ситуаций не происходило, при покупке нужно обратить внимание и на количество точек крепления. Кроме того, следует уточнить износостойкость ткани: в ненадежных вариантах влага может попасть внутрь даже при небольшом количестве осадков, сказал эксперт.

"Подойдет влагоотталкивающий материал, так называемая "десятитысячная" мембрана. Когда люди придут в магазин и назовут этот параметр консультанту, он должен подсказать варианты", – отметил Макеев.

Стоит иметь в виду и вес с габаритами палатки в сложенном виде. Если человек собирается отправиться в полностью пеший тур, ему подойдет легкий и компактный вариант. Во время путешествия на машине с остановкой в кемпинге можно рассмотреть и более габаритные модели. Кроме того, собеседник посоветовал выбирать варианты со стойками и колышками из дюралюминия. Это облегченный прочный сплав, который прослужит долго, не будет ломаться и гнуться.

Из какого бы материала ни было сделано дно, в любом случае необходимо подкладывать коврик: в противном случае можно просто замерзнуть. "Материал на дне палатки должен быть более толстым и износостойким, чем остальная поверхность. Потому что дно так или иначе будет соприкасаться с землей, тереться о камни", – резюмировал эксперт. Одним из лучших вариантов считается комбинация из полиэстера, полиэтилена и стекловолокна.

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