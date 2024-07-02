АТОР: антисирийские беспорядки в Турции не повлияли на отдых туристов из РФ

Фото: depositphotos/MarcinSl1987

Конфликт жителей Турции и мигрантов из Сирии никак не повлиял на отдых организованных туристов из России, сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров.

По ее данным, туроператоры пока не получали жалоб или звонков от туристов в связи с антисирийскими протестами. В АТОР уточнили, что путешественники не видят беспорядков и на их отдыхе эти события не отражаются.

В ассоциации отметили, что стычки в основном происходят вдали от мест отдыха российских туристов. Две трети турпотока из РФ в Турцию приходится на курорты провинции Анталья, где 2 июля зафиксировали одно небольшое выступление молодежи в нетуристическом районе города, уточнили в АТОР.

Эксперты призвали самостоятельных путешественников к осторожности, прежде всего тех, кто исследует нетуристические регионы востока и юго-востока Турции, где много беженцев из Сирии.

"Полиция Турции держит обстановку под полным контролем, но таким самостоятельным туристам следует избегать скоплений людей и районов митингов", – объяснили в ассоциации.

Беспорядки в турецкой провинции Кайсери начались 30 июня после того, как полицейские задержали сирийца в районе Данышментгази, который применил насилие в отношении ребенка сирийского происхождения. Ребенка передали органам опеки. Правоохранители задержали около 70 человек, участвовавших в беспорядках.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной беспорядков в Кайсери стали "ядовитые" рассуждения оппозиции. По словам турецкого лидера, разжигание ненависти к просителям убежища и ксенофобии ни к чему не приведет.

