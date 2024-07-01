Эрдоган: причиной беспорядков в Кайсери стали "ядовитые" рассуждения оппозиции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причиной беспорядков в турецкой провинции Кайсери на юге страны стали "ядовитые" рассуждения оппозиции, передает РИА Новости.

Беспорядки начались 30 июня после того, как полицейские задержали сирийца в районе Данышментгази, который применил насилие в отношении ребенка сирийского происхождения. Ребенка передали органам опеки. Правоохранители задержали около 70 человек, участвовавших в беспорядках.

По словам Эрдогана, разжигание ненависти к просителям убежища и ксенофобии ни к чему не приведет. Вандализм и поджоги улиц неприемлемы в Турции, подчеркнул президент.

"Мы никогда не были и не будем такими. Дискриминации и маргинализации не было и не будет места в политике партии правящей партии (АК Parti. – Прим. ред.)", – отметил Эрдоган, выступая на собрании правящей партии 1 июня.

В свою очередь, глава турецкого МВД Али Ерликая сообщил, что Турция является правовым государством и преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка.

В мае Генпрокуратура Анкары санкционировала задержание четырех чиновников, которые работали в управлении безопасности столицы Турции. Основанием для этого послужили данные, полученные от одного из фигурантов расследования деятельности организации "Айхан Бора Каплан", которую правоохранители страны подозревают в антиправительственном заговоре.

До этого Эрдоган в рамках своего выступления в парламенте после распространения информации о возможной попытке государственного переворота заявил, что властям страны известно, кто занимался подготовкой заговора. Президент уточнил, что деятельность предполагаемых заговорщиков имеет отношение к запрещенной в стране организации FETÖ.

