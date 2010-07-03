Тайвань продлил на год безвизовый въезд для россиян

Тайвань продлил еще на год безвизовый режим для российских туристов. Об этом сообщили 2 июля во внешнеполитическом ведомстве острова.
Россиянам разрешили посещать Тайвань без визы на срок до 14 дней в сентябре прошлого года. Новые правила въезда действовали в тестовом режиме до 31 июля. Однако в связи с успехом программы власти острова приняли решение продлить ее до 31 июля 2020 года, передает ТАСС.
Как подчеркнули в МИД Тайваня, страна набирает популярность у туристов из России. С прошлого сентября поток российских путешественников на остров вырос на 65%. В конце мая две российские авиакомпании: S7 и Royal Flight, – запустили прямые регулярные рейсы из Владивостока и Москвы в Тайбэй.
Ранее компания Henley & Partners представила обновленный рейтинг паспортов, который показывает степень свободы передвижения граждан разных стран. В этом списке Россия заняла 51-ю строчку. По данным Henley & Partners, россияне имеют право посещать без визы 116 стран. При этом лидерами рейтинга, как и годом ранее, стали Япония и Сингапур. За ними следуют идут Южная Корея, Германия и Финляндия.
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