Россиянам придется платить 80 евро за визу на Кипр с 1 декабря

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С 1 декабря россиянам придется платить 80 евро за получение визы на Кипр. Такое решение ранее принял совет министров государства.

Теперь визовые сборы Кипра соответствуют сборам, которые установили другие страны Шенгенской зоны. Граждане РФ должны будут платить 80 евро за однократные и многократные визы.

До этого для россиян действовали следующие условия:



краткосрочная виза на срок от одного до 90 дней категории C стоила 20 евро;

многократная виза до 5 лет обходилась в 60 евро;

провизу можно было оформить бесплатно на сайте консульства.

Ранее в АТОР сообщили , что среднее время ожидания при оформлении шенгенской визы составляет 2,5 недели. Как отметили в ассоциации, после прекращения действия соглашения об упрощенном визовом режиме со стороны Евросоюза сроки оформления "шенгенов" не увеличились.

Однако туроператоры сообщили о росте отказов. Они уточнили, что большая часть отказов при получении шенгенских виз вызвана недостаточным количеством денежных средств на счетах заявителей.



Оформление визы Кипра с 1 декабря станет платным для россиян

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