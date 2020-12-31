Автоюрист рассказал, что делать, если в машину попал фейерверк

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Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 рассказал о порядке действий при попадании фейерверков в машину.

"Нужно вызывать сотрудников полиции и фиксировать факт причинения ущерба автомобилю. Именно полицию – ППС или участкового, если он будет работать в праздники. Также нужно собрать доказательства того, что ущерб причинил именно фейерверк, и найти, кто непосредственно причинил ущерб. То есть нужно посмотреть, зафиксировал ли что-то видеорегистратор, если он есть, посмотреть камеры, которые есть на дворовой территории, если в них попадает ваша машина, собрать свидетельские показания и так далее", – рассказал специалист.

Воропаев также рассказал о способах получения компенсации ущерба. "Если автомобиль застрахован по каско, то в принципе страховая компания ущерб вам возместит. Если автомобиль застрахован только по ОСАГО или не застрахован вообще, то, как я говорил выше, надо найти свидетелей и того, кто запустил фейерверк в ваш автомобиль. Тогда возможно по суду взыскать ущерб с этого человека", – заключил автоюрист.

Ранее жителям столицы в преддверии Нового года напомнили о действующем запрете на пуск фейерверков и салютов на природных территориях.

"Громкие звуки и яркие вспышки, особенно в темное время суток, являются фактором беспокойства и стресса для диких животных", – напомнили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

В ведомстве добавили, что использование пиротехники также может привести к гибели мелких птиц и млекопитающих. Обитателей природных зон могут напугать даже обычные хлопушки. Дополнительную опасность представляет угроза потенциального пожара.