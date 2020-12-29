Жителям столицы напомнили о запрете на запуск фейерверков на природных территориях

16:36
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жителям столицы в преддверии Нового года напомнили о действующем запрете на пуск фейерверков и салютов на природных территориях. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Громкие звуки и яркие вспышки, особенно в темное время суток, являются фактором беспокойства и стресса для диких животных", – напомнили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
В ведомстве также напомнили, что использование пиротехники также может привести к гибели мелких птиц и млекопитающих. Обитателей природных зон могут напугать даже обычные хлопушки.
Дополнительную опасность представляет угроза потенциального пожара. Согласно правилам посещения природных зон, не допускается также распитие спиртного.
В департаменте природопользования предупредили, что в период новогодних праздников в усиленном режиме будут работать инспекторы Мосприроды.
Врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов в преддверии Нового года посоветовал не использовать бенгальские огни в закрытых помещениях. По словам специалиста, выделяемые продукты горения могут спровоцировать резкую аллергическую реакцию.
Новогодние фейерверки в Москве проведут на 11 площадках
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