Жителям столицы напомнили о запрете на запуск фейерверков на природных территориях

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Жителям столицы в преддверии Нового года напомнили о действующем запрете на пуск фейерверков и салютов на природных территориях. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Громкие звуки и яркие вспышки, особенно в темное время суток, являются фактором беспокойства и стресса для диких животных", – напомнили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

В ведомстве также напомнили, что использование пиротехники также может привести к гибели мелких птиц и млекопитающих. Обитателей природных зон могут напугать даже обычные хлопушки.

Дополнительную опасность представляет угроза потенциального пожара. Согласно правилам посещения природных зон, не допускается также распитие спиртного.

В департаменте природопользования предупредили, что в период новогодних праздников в усиленном режиме будут работать инспекторы Мосприроды.

Врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов в преддверии Нового года посоветовал не использовать бенгальские огни в закрытых помещениях. По словам специалиста, выделяемые продукты горения могут спровоцировать резкую аллергическую реакцию.

