Врач посоветовал не зажигать бенгальские огни в закрытых помещениях

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Врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов в преддверии Нового года советует не зажигать бенгальские огни и другие праздничные свечи в помещении, поскольку продукты их горения могут вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Все типы свеч, особенно с цветовыми наполнителями, лучше использовать на открытом воздухе, поскольку из-за красящих пигментов в продуктах горения могут присутствовать агрессивные вещества, способные вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей. Крупные огни стоит зажигать только на улице", – заявил врач.
Муханов подчеркнул, что зажигать бенгальские огни в непосредственной близости с открытыми источниками газа ни в коем случае нельзя. Кроме того, он напомнил о технике безопасности, которой следует придерживаться при использовании свечей.
"В городских квартирах использование свечей допустимо, однако убедитесь, что вы не зажигаете их вблизи открытых источников газа, других легко воспламеняющихся субстанций и тканей. Помните, что бенгальские свечи нужно держать только за открытую часть – металлическую проволоку или деревянную основу. Ни в коем случае не зажимать ее в кулаке. При горении ее надо наклонить от себя под углом примерно в 30-40 градусов", – пояснил Муханов.
Ранее сообщалось, что Деда Мороза могут заставить носить с собой огнетушитель. С инициативой выступил инженер систем пожаротушения, соответствующее предложение он направил в Госдуму.
По статистике, из-за бенгальских огней и прочей пиротехники каждый год случается множество пожаров, которые в лучшем случае портят праздник, а в худшем приводят к гибели людей. По мнению специалиста, проблему можно частично решить, обязав аниматоров, играющих сказочных персонажей, иметь при себе средства пожаротушения.
В РФ с 1 января разрешат применять малую пиротехнику в квартирах
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