Москва 24: как избежать пожара во время празднования Нового года

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22 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Новый год. Без последствий".

Речь пойдет о правилах использования пиротехники и электрических украшений. Почему запускать петарды и жечь бенгальские огни в квартирах и офисах запрещено? Как выбрать безопасную пиротехнику? Опасно ли украшать интерьеры дома и квартиры электрическими гирляндами? Можно ли запускать фейерверки на даче? Об этом и многом другом расскажут:



начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Москве Максим Комаров;

председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов.

Смотрите трансляцию 22 декабря в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.