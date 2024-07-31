Номера изменятся у двух маршрутов автобусов и электробусов в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 3 августа два маршрута автобусов и электробусов в центре столицы изменят номера и станут быстрее. Об этом сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что маршрут т54 станет магистральным и получит номер м34, а маршрут т18 будет 418. Также благодаря запуску выделенной полосы на улице Трехгорный Вал автобусы и электробусы стали проезжать этот участок в четыре раза быстрее.

В связи с обновлением маршрутов автобусы будут ходить чаще, а горожане смогут быстрее доезжать до станций метро, МЦК, МЦД и соцобъектов. Пассажиры маршрута м34 будут быстрее добираться до ближайших станций рельсового каркаса на время закрытия станции метрополитена "Шелепиха".

"Благодаря появлению выделенки на улице Трехгорный Вал с 3 августа маршруты городского транспорта будут следовать здесь с более короткими интервалами. На них совершают более 24 тысяч поездок в рабочий день вне сезона отпусков", – рассказал Ликсутов.

Ранее на маршруты м32, 155, 294 и с344 в Москве дополнительно вышли 15 автобусов и электробусов. Выделенный транспорт позволит москвичам передвигаться в районе временно закрытого участка метро Деловой центр – Шелепиха – Хорошёвская. Сейчас на этих маршрутах в будний день совершают более 26 тысяч поездок.