"Аэрофлот" возобновит полеты в Бангкок из нескольких регионов РФ с 7 июля

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Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы в таиландский Бангкок из нескольких регионов Российской Федерации с 7 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

"Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивосток", – отмечается в сообщении.

В компании добавили, что полеты из Новосибирска запланированы с 7 июля и будут осуществляться раз в неделю, из Иркутска – с 8 июля по два рейса в неделю, из Красноярска – с 8 июля по три рейса в неделю, из Владивостока – с 9 июля по два рейса в неделю.

В "Аэрофлоте" уточнили, что билеты уже поступили в продажу.

Ранее заместитель посла Индонезии в РФ Берлиан Хелми заявил, что Индонезия откроет прямое авиасообщение с Владивостоком и транзитные рейсы с другими российскими регионами.

В настоящее время преимущество отдают возможности начать полеты именно во Владивосток, поскольку РФ ориентируется на восточную часть страны, а Индонезия идет ей навстречу.

