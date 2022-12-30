Почти 50 рейсов задержали или отменили в Москве в предпраздничный вечер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 50 рейсов задержали или отменили вечером 30 декабря в трех московских аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".

Так, во Внуково задержали семь рейсов и два отменили, в Домодедово отменили один и задержали 27 рейсов, в аэропорту Шереметьево десять рейсов задержали и два отменили.

Ранее в пресс-службе сервиса бронирования авиабилетов "Авиасейлс" сообщали, что самым загруженным предновогодним днем в столичных аэропортах будет 30 декабря, поскольку на него приходится наибольшее количество бронирований.

Авиакомпания iFly отменила все рейсы из России в Египет. Перевозчику не удалось согласовать использование воздушного пространства Иордании. Перед отменой рейсов перевозчик транспортировал 7,5 тысячи оставшихся в Египте россиян.



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