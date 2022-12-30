Лоукостер "Победа" запустил новогоднюю распродажу билетов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Отечественный лоукостер "Победа" запустил распродажу более 50 тысяч билетов на рейсы по России и в Белоруссию. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика.

"Запустили новогоднюю распродажу – более 50 000 билетов от 999 рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что акция распространяется на перелеты, которые состоятся в период с 2 января по 25 марта 2023. Для покупки со скидкой доступны билеты в Минск, а также Казань, Самару, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Минеральные Воды и другие российские города.

Ранее в "Аэрофлоте" предупредили, что в следующем году стоимость авиабилетов на внутрироссийские рейсы вырастет, как минимум, на уровень инфляции. Это связано с ростом расходов перевозчиков.



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