14:46Транспорт
Стоимость проезда в пригородных поездах МТППК изменится с начала 2023 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Стоимость проезда в пригородных поездах МТППК изменится с начала 2023 года, сообщается в телеграм-канале компании.
"2 января Москва, Московская и Тверская области, а 1 января – Псковская и Ярославская области проиндексируют тарифы на проезд в пригородных поездах", – отметили в сообщении.
В компании уточнили, что увеличится стоимость разовых и абонементных билетов всех категорий пригородных поездов:
- Москва – 2,2%;
- Московская область – 3,4%;
- Тверская область – 8%;
- Псковская область – 6,3 %;
- Ярославская область – 12,1%.
Ранее сообщалось, что тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования проиндексируют на 8,1% с 1 января 2023 года. Индексация коснется и тарифов грузовых перевозок.
Стоимость проезда в столичном транспорте изменится с 2 января
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