Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоимость проезда в пригородных поездах МТППК изменится с начала 2023 года, сообщается в телеграм-канале компании.

"2 января Москва, Московская и Тверская области, а 1 января – Псковская и Ярославская области проиндексируют тарифы на проезд в пригородных поездах", – отметили в сообщении.

В компании уточнили, что увеличится стоимость разовых и абонементных билетов всех категорий пригородных поездов:

Москва – 2,2%;

Московская область – 3,4%;

Тверская область – 8%;

Псковская область – 6,3 %;

Ярославская область – 12,1%.

Стоимость проезда в столичном транспорте изменится с 2 января

Ранее сообщалось , что тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования проиндексируют на 8,1% с 1 января 2023 года. Индексация коснется и тарифов грузовых перевозок.

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