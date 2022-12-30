Более 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы задержали или отменили 32 рейса. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Расписания".

Так, во Внуково отменили четыре рейса и столько же задержали. В Домодедово 16 самолетов отложили вылет.

В Шереметьево же задержали шесть рейсов, а отменили два.

Ранее МЧС предупредило москвичей о снеге и мокром снеге 30 декабря. Предупреждение действует с 03:00 до 18:00. Местами в столице будет налипание мокрого снега, гололед.



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