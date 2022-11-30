В Москве отреставрировали уникальный автомобиль‑трансформер "МазЗил"

Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы отреставрировал уникальный автомобиль-трансформер "МазЗил". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Транспортное средство не имеет аналогов в мире. Модель состоит из двух грузовых авто – ЗИЛ-157 и МАЗ-200.

"Увидеть "МазЗил" можно в Салоне "Автомото старина" в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне с 2 по 4 декабря", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Музей транспорта приступил к реставрации метровагона восьмидверной модификации 1927 года. Историческая родина вагона – Берлин. Его планируют разместить на выставке в музее в конце 2024 года.

До этого Музей транспорта провел реставрацию футуристического автобуса "Икарус-55". Главной целью реставрации стало возвращение внешнего вида автобуса к историческому облику. Недостающие детали автобуса изготовили по архивным чертежам, а краску нанесли по сохранившимся фотографиям.



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