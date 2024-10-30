Ограничения работы Шереметьево 30 октября вводились для безопасности полетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Шереметьево с 04:37 до 05:20 30 октября приостановил прием и отправку авиарейсов из-за введенных временных ограничений для обеспечения безопасности полетов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Росавиации.

В этот период уходов рейсов, следовавших в гавани, на запасные аэродромы не было, уточнили в агентстве. В ведомстве добавили, что обеспечение безопасности полетов является главным приоритетом, поэтому экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры.

На прошлой неделе сотрудники Шереметьевской таможни нашли у пассажира, прибывшего из Пекина, ювелирные изделия известных брендов стоимостью 5,5 миллиона рублей. Так, у 24-летнего гражданина КНР в карманах куртки оказались две пары наручных часов и 16 брендовых изделий – кольца, браслеты, серьги и колье.

Украшения выполнены из золота 750-й пробы и имеют вставки из бриллиантов, агатов, перламутра и стекла, а часы изготовлены из нержавеющей стали и сапфирового стекла. Нарушитель отказался давать комментарии, изделия были изъяты, а по факту контрабанды стратегически важных товаров было возбуждено уголовное дело.