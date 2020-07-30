Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Первый пассажирский рейс на вертолете из Москвы в Калугу запланирован на 5 августа, сообщает Агентство "Москва".
Основным аэропортом базирования выбран Международный аэропорт Калуга имени Циолковского. Там совершит посадку новейший отечественный вертолет Ми-38 со специалистами АО "РВС". Время в полете составит около 40 минут.
Отмечается, что чартерные перевозки на воздушных судах разных классов из Москвы в Калужскую область позволят удовлетворить спрос корпоративных и частных клиентов из промышленно развитого региона. При этом основу парка составляют вертолеты Ми-8АМТ/МТВ, "Ансат", новейший Ми-38 с салоном повышенной комфортности, а также AW139, AW109 и Robinson R-44.
Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что в ближайшее время в ТиНАО завершится строительство вертодрома для аэротакси, из которого будут организованы вертолетные прогулки по Подмосковью. Он отметил, что вертодром строят возле станции метро "Прокшино" Сокольнической линии, рядом с бизнес-кварталом "Прокшино".
Жидкин добавил, что оператор расширяет парк вертолетов так, чтобы услуги аэротакси были доступны клиентам с разным уровнем дохода. Там же специалисты будут давать уроки пилотирования и организовывать вертолетные экскурсии и прогулки.
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