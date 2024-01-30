Проект городского вокзала Петровско-Разумовская будет готов к концу года

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Проектирование городского вокзала Петровско-Разумовская планируется закончить до конца 2024 года. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра рассказал, что транспортный объект будет создан для того, чтобы у жителей появилась удобная пересадка между двумя линиями столичного метро и двумя направлениями Московских центральных диаметров (МЦД). Помимо этого, вокзал позволит улучшить транспортные и пешеходные связи между районами Тимирязевским, Бутырским и Марфино.

Глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что строительство вокзала будет проходить в несколько этапов. В рамках первого этапа планируется построить улично-дорожную сеть площадью 14,3 тысячи квадратных метров, отстойно-разворотную площадку для наземного городского транспорта площадью 6,6 тысячи "квадратов", добавил он.

По словам Загрутдинова, специалисты также установят шесть остановочных павильонов, возведут путепровод тоннельного типа под Савеловским направлением Московской железной дороги и установят 13 зарядных станций для электробусов.

Исполнительный директор по девелопменту компании "Мосинжпроект" Павел Дудулин указал, что в коммерческой части проекта предусмотрено строительство двух многофункциональных комплексов с торговыми зонами, офисами, апартаментами и отелями. Общая площадь зданий превысит 175 тысяч "квадратов", а сам комплекс станет точкой экономического роста и деловой активности не только для жителей прилегающих районов, но и для северной части города. Помимо этого, там появится 3,6 тысячи рабочих мест. Инвестора проекта определят на конкурсе, который проведут в первом квартале 2024 года, заключил Дудулин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ходе строительства вокзала уже завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути, строятся пассажирская платформа и надземный вестибюль для МЦД-1. Предполагается, что именно туда будут приходить поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга после того, как она будет построена, уточнил мэр.

"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская объединит D1, D3 и метро