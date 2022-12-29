Более 50 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы в преддверии Нового года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово наблюдается перенос или отмена более 50 авиаперелетов в преддверии новогодних выходных. Это следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

В 11:05 во Внуково были задержаны 15 рейсов, для пассажиров 7 рейсов полеты не состоялись. В Шереметьево сообщалось о задержке 7 рейсов. В Домодедово время вылета было перенесено для пассажиров 17 рейсов, еще 4 полета были отменены.

До этого в пресс-службе "Авиасейлс" РИА Новости сообщили, что самым загруженным по числу пассажиров днем станет 30 декабря. На дату было забронировано наиболее количество билетов.

Ранее авиакомпания iFly отменила все рейсы из России в Египет. Перевозчику не удалось согласовать использование воздушного пространства Иордании. Перед отменой рейсов перевозчик транспортировал 7,5 тысячи оставшихся в Египте россиян.



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