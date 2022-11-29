Щит "Ольга" проложит тоннель под станцией "Академическая" для Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Ольга" в начале декабря проложит тоннель под действующей станцией метро "Академическая", рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ТПМК строит правый перегонный тоннель между станциями "Вавиловская" и "Академическая" перспективной Троицкой линии метро.

"С 3 по 7 декабря ТПМК "Ольга" преодолеет 40 метров технической зоны объектов действующего метрополитена, пройдя под станционным комплексом "Академическая" Калужско-Рижской линии и прилегающими тоннелями", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что в среднем щиты продвигаются со скоростью девять метров в сутки. "Ольга" уже преодолела почти 2,4 километра – это более 90% запланированного пути.

Отмечается, что специалисты круглосуточно следят за состоянием близлежащих сооружений в связи с тем, что ТПМК работает в зоне влияния действующих объектов метрополитена.

Протяженность Троицкой линии метро составит 40 километров. Она соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк и пройдет через ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО.

Ранее сообщалось, что схема движения в центре и на юго-западе города изменится с 2 по 8 декабря из-за строительства Троицкой линии метро. Из-за работ снова не будет движения между станциями метро "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии.

До этого стало известно, что участок Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до "Бачуринской" на территории Коммунарки построили на две трети, его готовность оценивается в 65%.



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