Цены на бензин в России оказались средними по доступности в Европе

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Стали известны страны с наибольшей и наименьшей доступностью бензина для населения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рейтинга стран Европы.

Отмечается, что Россия заняла в списке 16 место. Это середина рейтинга.

Больше всего бензина могут позволить себе жители Люксембурга. В пятерку стран с наибольшей доступностью также попали Норвегия, Австрия, Ирландия и Британия.

Последнее место в списке заняла Украина. Бензин там недорогой, но размер зарплат делает его менее доступным для жителей.

В рейтинге учитывались цены на бензин АИ-95 по состоянию на начало июля нынешнего года.

Ранее сенаторы верхней палаты парламента России одобрили закон о стабилизации цен на бензин. В нем устанавливается размер ежегодного увеличения оптовых цен на топливо в 5 процентов.