График работы общественного транспорта Подмосковья изменится в праздничные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режим работы общественного транспорта Московской области изменится в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

"31 декабря автобусы на маршрутах будут работать по расписанию буднего дня до 3 часов ночи, а с 1 по 8 января по расписанию субботы", – говорится в сообщении.

Всего на маршруты в праздничные дни выйдут 7,5 тысячи автобусов.

Также изменения затронут движение пригородных электричек. 30 декабря поезда пойдут по расписанию субботы, с 31 декабря по 7 января – по расписанию пятницы, а 8 января – по расписанию воскресенья. Поезда МЦД между тем в ночь на 1 января будут ходить до 3:00.

Кроме того, будут внесены изменения в расписание отдельных поездов. Так, на некоторых маршрутах запустят дополнительные составы.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Москве будет работать всю новогоднюю ночь. Так, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января бесплатно можно будет проехать в метро и на МЦК. Работу в праздник продолжат и наиболее востребованные маршруты автобусов и трамваев.



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