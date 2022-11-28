17:21Транспорт
Минтранс Подмосковья предупредил автомобилистов о гололедице на дорогах
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Автомобилистам следует быть внимательнее из-за образования гололедицы на дорогах, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
"На этой неделе Подмосковье ожидает сильное похолодание – температура может опуститься до -15, а местами – даже до -18. Без осадков, но на дорогах возможна гололедица", – отметили в ведомстве.
Водителей призвали не осуществлять резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, особенно в местах, где могут быть пешеходы.
Ранее сообщалось, что в столице и области до утра среды, 30 ноября, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.
При этом до этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнял, что в Москве календарная зима начнется с морозов январского уровня.
Причиной тому станет усиление монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки.
"Атмосфера": -6 градусов ожидается в столице вечером 28 ноября
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