Минтранс Подмосковья предупредил автомобилистов о гололедице на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилистам следует быть внимательнее из-за образования гололедицы на дорогах, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

"На этой неделе Подмосковье ожидает сильное похолодание – температура может опуститься до -15, а местами – даже до -18. Без осадков, но на дорогах возможна гололедица", – отметили в ведомстве.

Водителей призвали не осуществлять резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, особенно в местах, где могут быть пешеходы.

Ранее сообщалось, что в столице и области до утра среды, 30 ноября, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

При этом до этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнял, что в Москве календарная зима начнется с морозов январского уровня.

Причиной тому станет усиление монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки.



"Атмосфера": -6 градусов ожидается в столице вечером 28 ноября

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