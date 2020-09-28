Несколько аэроэкспрессов между Шереметьево и Белорусским вокзалом отменят до 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько аэроэкспрессов между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом отменят с 29 сентября по 14 октября. Изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге, сообщает пресс-служба перевозчика.

29 и 30 сентября отменят поезда с Белорусского вокзала в Шереметьево в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05 и 22:35 и поезда из Шереметьево на Белорусский вокзал в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45.

29 и 30 сентября, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 октября отменят поезда с Белорусского вокзала в Шереметьево в 23:35. 30 сентября и 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 октября – поезда из Шереметьево на Белорусский вокзал в 5:15.

12, 13 и 14 октября временно отменят поезда с Белорусского вокзала в Шереметьево в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05 и 22:35 и поезда из Шереметьево на Белорусский вокзал в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45.

12, 13 и 14 октября произойдут незначительные отклонения от графика в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и Шереметьево в 23:05 и 23:35.

Пассажиров попросили ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресс".

За три летних месяца сотрудники "Аэроэкспресса" нашли в поездах и терминалах около 330 забытых личных вещей пассажиров. Чаще всего пассажиры забывали электронные устройства, сумки, солнечные очки, шляпы и зонты.