Экипажи 13 авиарейсов в Сочи приняли решение уйти на запасной аэродром из-за непогоды

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После объявления штормового предупреждения в Сочи экипажи 13 авиарейсов приняли решение уйти на запасной аэродром в Минеральные воды. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. В связи с ухудшением метеоусловий в районе аэропорта (усиление ветра) на 10:30 экипажами 13 рейсов принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные воды. При этом временные улучшения или "окна" позволили совершить безопасную посадку 6 рейсам", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что в рамках превентивных мер в аэропорту начал работу оперативный штаб. В его задачи входит минимизация влияния непогоды на производственные процессы. Кроме того, были усилены "все службы", в случае необходимости в авиагавань выведут дополнительный персонал. В зонах ожидания выставляются кулеры с водой.

Как отметили в пресс-службе аэропорта со ссылкой на синоптиков, неблагоприятный прогноз погоды сохранится до 20:00.

Ранее сообщалось, что пляжи Сочи закрыли из-за непогоды. Синоптики не исключают возможный выход рек из берегов, смерчи над морем и оползни.

Городские власти подтвердили факт закрытых пляжей, добавив, что ограничения продлятся до 29 июля.

Не менее 13 самолетов направились на запасной аэродром Минеральных вод