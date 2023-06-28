"МегаФон" установил цифровые буи в Камском бассейне

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"МегаФон" поможет обеспечить безопасное прохождение пассажирских и грузовых судов в Камском бассейне, установив буи с цифровыми носителями, сообщает пресс-служба компании.

"Плавучие навигационные знаки по сети оператора смогут передавать информацию о местоположении, корректном включении и отключении светового сигнала, аварийных или чрезвычайных ситуациях для принятия оперативных решений специалистами администрации Камского бассейна внутренних водных путей", – говорится в сообщении.

Система удаленного мониторинга позволяет получить данные о ситуации на участках повышенного внимания и в труднодоступных местах, например при затоплении оборудования или выведении из строя при получении удара.

ФБУ "Администрация "Камводпуть" работает на территории четырех регионов – в Пермском крае, Удмуртии, Башкирии и Татарстане. В Пермском крае контроль и безопасность на территории 1 921 километра водных путей федерального и местного значения обеспечивают буи, оснащенные цифровыми носителями оператора.

"Мы впервые участвуем в проекте по обеспечению безопасности на водных артериях Камы и ее притоков. Уверены, что широкое покрытие сети позволит партнерам контролировать обстановку в период навигации и получать достоверную информацию для принятия оперативных действий", – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина.

Река Кама и ее притоки являются частью единой глубоководной системы европейской части России, которая связывает крупные порты Прикамья с Транссибирской магистралью. Только за навигацию прошлого года в Камском бассейне перевезены свыше 12 миллионов тонн груза и более 120 тысяч человек.

"Для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна мы используем 50 цифровых навигационных знаков. При выборе партнера нам была важна широкая зона покрытия, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены буи", – рассказал производитель капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максим Воронцов.

Ранее Владимир Путин поручил развивать водный пассажирский транспорт для перевозок в России, чтобы создать маршруты перевозок не только на региональном уровне, но также и между соседними населенными пунктами и внутри городов. По мнению президента, речной электротранспорт хорошо дополнит другие виды городского транспорта, что позволит гражданам сократить время в пути, а также разгрузит автотрассы.