Москвичей предупредили о вечерних заторах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером в пятницу, 28 апреля, Центр организации дорожного движения ожидает заторы на столичных дорогах в 8 баллов, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Движение будет местами затруднено. В основном оно замедлится в центре столицы, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на МКАД.

Ранее москвичей предупредили о "дачных" заторах во второй половине апреля с связи с ростом числа жителей, выезжающих за город на выходные.

Вечерний час пик может начинаться около 17:00. Аналитики посоветовали водителям автомобилей выезжать до 15:00 или после 21:00.