Южный вестибюль станции "Черкизовская" заработал в обычном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Южный вестибюль станции метро "Черкизовская" заработал в обычном режиме. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Также открыт переход на станцию Московского центрального кольца (МЦК) "Локомотив".

"Южный вестибюль станции "Черкизовская" Сокольнической линии и переход на станцию "Локомотив" МЦК работают в штатном режиме", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вход и выход со станции "Черкизовская" со стороны Южного вестибюля временно закрыты в связи с требованием полиции.

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