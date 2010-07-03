Станцию метро "Славянский мир" построят вдоль МКАД

Станция метро "Славянский мир" Коммунарской линии построят вдоль МКАД, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
Уточняется, что строительство началось вдоль 42-го километра внешней стороны Московской кольцевой автодороги. Специалисты уже проводят вынос инженерных коммуникаций и оборудуют ограждения котлована.
Новую линию столичной подземки планируется возвести до конца 2023 года. На ней разместятся 16 станций. Линия будет начинаться от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.
На новой ветке уже возводят семь станций. Сейчас монтируют ограждающие конструкции котлованов на "Улице Новаторов" и "Университете дружбы народов", а на "Коммунарке" и "Столбове" идет монтаж основных конструкций. На площадках, где откроются станции "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри", ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций. Протяженность первого участка Коммунарской линии составит 15,9 километра.
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